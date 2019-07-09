Москва, , 11:12 — REGNUM

На долю пяти автомобильных брендов приходится более половины продаж авто в России. Об этом сообщает «Авито Авто».

На российском авторынке самой большой популярностью пользуются автомобили отечественного АвтоВАЗа, южнокорейской Hyundai, японской Toyota, американских компаний Chevrolet и Ford. По итогам второго квартала 2019 года на их долю приходится 53% всех продаж на авторынке России. Причём возглавляет этот рейтинг российский АвтоВАЗ.

На остальные российские автокомпании приходится лишь малая часть от всех продаж на российском авторынке. Так, доля ГАЗа составила 3,4%, УАЗа — всего 1%.

Большая часть всех продаж, как и в 2018 года, приходится на автомобили среднего и малого классов, затем следуют кроссоверы и большие семейные автомобили. На эти четыре сегмента пришлось 83,8% продаж за период с апрель по июнь 2019 года.

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