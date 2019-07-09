Москва, , 10:50 — REGNUM

Самым большим спросом в России во втором квартале 2019 года пользовалась модель АвтоВАЗа Lada Priora. Об этом сообщает «Авито Авто».

По итогам отчетного периода Lada Priora лидировала на авторынках в семи российских регионах: Челябинске, Ульяновске, Саратове, Самаре, Краснодаре, Воронеже и Волгограде. Причём ранее первое место на волгоградском и саратовском авторынках занимала Lada-2114 Samara, а на челябинском — ВАЗ-2110. Priora также заняла первое место в Барнауле вместо японской Toyota Corolla.

Кроме того, в регионах России также пользуются большим спросом ещё восемь отечественных моделей, среди которых самая бюджетная модель — ВАЗ-2107. Lada-2114 Samara заняла первое место в Уфе, Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске и Екатеринбурге. В Тольятти лидирует Kalina, в Омске — ВАЗ-2110. Ещё в семи городах автомобилисты чаще всего отдают предпочтение автомобилям иностранных брендов.

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