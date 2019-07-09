Москва, , 10:28 — REGNUM

Кредитом KIA Finance в июне 2019 года воспользовались более 38% российских клиентов дилеров южнокорейской марки KIA в России. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Всего за первые полгода 2019 года автокредиты на покупку автомобилей KIA оформили более 37 тыс. жителей России, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самой популярной моделью южнокорейской компании, взятой в кредит, является KIA Rio. На долю этого авто пришлось более 44% от общего числа кредитных договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в России было продано 19 343 автомобиля KIA, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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