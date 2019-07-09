Лондон, , 09:04 — REGNUM

Британская компания Jaguar Land Rover планирует начать производство электрокаров на своем заводе Касл Бромвич. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Причём только недавно компания завершила выпуск последнего поколения XJ. Сообщается, что разрабатывать и выпускать электромобиль будет та же команда Jaguar, которая сделала первый премиальный электрический SUV Jaguar I-Pace.

На заводе Касл Бромвич в ближайшее время должна начаться перестройка. Будет установлено новое оборудование для создания нового поколения автоархитектуры Modular Longitudal Architecture (MLA) от Jaguar Land Rover.

Как говорится в сообщении компании, это позволит подготовить выпуск полностью электрических и гибридных моделей, а также автомобили, укомплектованные экологичными бензиновыми и дизельными двигателями.

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