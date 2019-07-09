Нюрнберг, Германия, , 08:46 — REGNUM

На одном из самых быстрых и сложных поворотов «Нордшляйфе» на трассе Нюрбургринг в Германии был заснят гибридный Toyota Yaris и спортивная версия Toyota Yaris Sport в камуфляже. Об этом сообщает издание Motor1.

На полученных фото мы можем увидеть жёлтую наклейку на заднем стекле экологичного хэтчбека, которую должны нести на себе любые машины с электрифицированными агрегатами.

Вместе с этим электрокаром на трассе была замечена закамуфлированная версия японского автопроизводителя Yaris Sport, которая была прикрыта той же фирменной маскировкой отделения Toyota GRMN. Однако скрыть золотистые диски с низкопрофильной резиной и расширенными арками не удалось. Также видна большая радиаторная решётка в стиле современных моделей Toyota и Lexus.

Ожидается, что новое поколение Toyota Yaris представят в октябре 2019 года на автосалоне в Токио.

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