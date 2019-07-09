Москва, , 08:20 — REGNUM

Китайские кроссоверы DFM 580 появятся в России в конце лета 2019 года, а модели DFM AX4 — до конца этого года. Об этом сообщает издание Wroom.ru.

Ранее сообщалось, что продажи этих моделей в России стартуют в феврале-марте 2019 года, однако автомобили у дилеров так и не появились.

По информации издания, семиместный паркетник DFM 580 будет предлагаться в России с 1,8-литровым движком на 132 л. с. или с 1,5-литровым турбированным мотором, который способен развивать максимальную мощность в 145 л. с. (для него в качестве дополнительной опции предложат вариатор). Привод у новинки будет передний.

Что касается более компактного переднеприводного кроссовера DFM AX4, то его автопроизводители снабдили 1,6-литровым мотором мощностью 117 л. с. Автолюбители смогут купить машину либо с пятиступенчатой «механикой», либо с шестиступенчатым «роботом» Getrag.

Напомним, на данный момент в ассортименте бренда на российском рынке состоит только кроссовер DFM AX7, который за первое полугодие приобрели 812 покупателей. Это на 29% больше, чем годом ранее.

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