Сан-Франциско, США, , 21:04 — REGNUM

Компания Mozilla сообщила, что в браузере Firefox версии 69 вскоре появится функция предоставления пользователям информации о заблокированных трекерах (программах слежения). Об этом 7 июля сообщил портал BleepingComputer.

Информация будет предоставляться в виде отчета, те, кто используют Firefox, смогут увидеть количество заблокированных трекеров, как на текущий момент, так и за последнюю неделю. Разработчики сообщили, что Firefox 69 выйдет в сентябре 2019 года.

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В июне 2019 года компания Mozilla и студия mschf запустили сервис Track THIS для Firefox, который путем открытия 100 вкладок позволяет пользователю «запутать следы» — программа составляет его ложный профиль.

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