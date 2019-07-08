Киев, , 15:18 — REGNUM

Государственная компания «Новатор» начала производство системы «Оберег-С», предназначенной для защиты от радиоуправляемых мин. Об этом сообщили 8 июля в пресс-службе концерна «Укроборонпром».

"Оберег» может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы «Оберега» не работает ни приёмник, который приводит в действие детонатор взрывчатки. Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подобные системы используются во многих армиях стран мира, особенно в тех, которые воюют в условиях террористической угрозы. «Оберег-С» можно устанавливать на автотранспорт и тем самым защищать колонны от взрывов радиоуправляемых фугасов. Существует также облегчённая версия системы, предназначенная для ношения одним солдатом. С её помощью можно защитить сапёров при разминировании, или организовать локальное подавление связи.

Отмечается, что в данный момент «Оберег-С» проходит государственные испытания. После положительного вывода комиссии прибор включат в оборонный заказ Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вскоре оборонный заказ Украины будет частично рассекречен ради искоренения коррупции.

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