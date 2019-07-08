Москва, , 14:11 — REGNUM

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что он лично принимал участие в разработке автомобилей Aurus. Об этом 8 июля министр сообщил в интервью РИА Новости.

Глава Минпромторга РФ сказал, что ему нравится давать рекомендации по совершенствованию работы автомобиля.

«Мне самому нравится вносить рекомендации по совершенствованию работы автомобиля», — заявил Мантуров.

Он добавил, что к его рекомендациям прислушиваются.

Напомним, лимузин Aurus — это основная служебная машина лидера России Владимира Путина. Ожидается, что в 2019 году должно быть выпущено порядка 120 машин под брендом Aurus. Сам проект был запущен в 2013 году.

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