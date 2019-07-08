Купертино, США, , 13:50 — REGNUM

Компания Apple начала тестировать вариант авторизации в сервисе iCloud при помощи технологий Face ID и Touch ID. Об этом 7 июля сообщил портал 9to5mac.

Издание пишет, что сейчас при попытке запуска приложения те пользователи, устройства которых работают под управлением iOS 13, iPadOS или macOS Catalina, видят окно с предложением пройти идентификацию с помощью вышеназванных технологий, основанных на сборе биометрических данных пользователей.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Apple выплатила южнокорейскому производителю Samsung $680 млн в качестве компенсации за нарушение предварительного соглашения по закупке дисплеев для своих устройств.

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