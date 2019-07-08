Москва, , 13:52 — REGNUM

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом 8 июля заявили в Министерстве промышленности и торговли России, сообщает РИА Новости.

Более точная цена автомобиля станет известна после открытия шоурума в одной из башен в «Москва-Сити».

"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн рублей», — заявил источник в министерстве.

Мероприятие состоится в июле 2019 года.

Напомним, Минпромторг начал принимать предзаказы на Aurus Senat 15 февраля 2019 года. Сам проект был запущен в 2013 году.

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