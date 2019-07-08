Чэнду, Китай, , 12:54 — REGNUM

Две стороны главной арки моста между провинциями Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе Китая были соединены вместе, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Мост, расположенный на границе трех провинций, должен быть запущен в эксплуатацию уже в конце текущего года. Он соединяет уезд Сюйюн провинции Сычуань с уездом Чжэньчюн провинции Юньнань и округом Цисингуань провинции Гуйчжоу. Все три района являются одними из самых нищих в Китае.

Общая сумма инвестиций в проект составила 59 млн юаней ($8,6 млн). Длина моста достигает примерно 286 метров при ширине 11.5 метров. Его строительство стартовало в июле 2016 года. При этом, скорость передвижения по нему не будет превышать 40 км/ч.

Благодаря новому сооружению время поездки между уездами Сюйюн и Чжэньчюн должно сократиться до одной минуты на автомобиле или нескольких минут пешком против двух с половиной часов пешком, как раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен построить автомобильный мост из Хабаровска в Китай по линии населенных пунктов Покровка (РФ) — Жаохэ (Китай).

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