Пекин, , 12:37 — REGNUM

Китайское судно для отслеживания космических кораблей «Юаньван-3» завершает экспедицию по мониторингу за 46-м спутником китайской системы геопозиционирования BeiDou, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Судно вышло из порта в китайской провинции Цзянсу, пройдя более 30 тыс. миль в течение миссии, которая продлилась месяц. 46-й спутник BeiDou (аналог спутников систем ГЛОНАСС или GPS) был запущен в космос с космодром Сичан в провинции Сычуань 25 июня текущего года. Тогда же началась мониторинговая миссия корабля «Юаньван-3»

Судно «Юаньван-3» является мониторинговым кораблем второго поколения. Он уже осуществил 83 морских мониторинговых миссий, включая отслеживание комического корабля Шэньчжоу, а также лунного зонда «Чанъэ», помимо спутников BeiDou