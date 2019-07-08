Москва, , 12:20 — REGNUM

На форуме «Армия-2019» посетители могли увидеть новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». В настоящее время идут его государственные испытания. Комплекс создается под противовоздушный бой будущего.

По мнению заместителя начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ полковника Юрия Муравкина, в этом бою зенитному расчету придется сражаться с умными машинами, которые действуют в составе больших групп. Действия противника будут идти во всём диапазоне высот. Цели будут перемещаться на высоких скоростях, в том числе, гиперзвуковых. Речь идёт о применении противником роев БПЛА, различных высокоточных средств поражения, а также гиперзвуковых крылатых ракет.

Поэтому ЗРПК «Панцирь-СМ» будет располагать новыми средствами радиолокационной разведки и наведения ракет, а также быстродействующими вычислительными средствами. Его новая зенитная ракета с повышенной дальностью стрельбы будет иметь и более мощную боевую часть. Ключевая особенность модернизированного комплекса — наличие элементов искусственного интеллекта. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Что касается стоящего на вооружении ЗРПК «Панцирь-С», то он, кроме своей стандартной задачи по поражению управляемых авиационных ракет и боевой авиации противника, уже может успешно уничтожать реактивные снаряды типа «Град» и малоразмерные БПЛА.

Следует заметить, что возможность уничтожения реактивных снарядов типа «Град» и БПЛА была практически подтверждена в мае 2019 года, когда боевики пытались из реактивных систем залпового огня обстреливать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.