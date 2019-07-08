Тольятти, Самарская область, , 11:57 — REGNUM

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

На снимках, которые опубликовало издание, изображена Cross-версия авто в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».

Обновленная версия универсала получила новую решётку радиатора с большой эмблемой «ладьи». Кроме того, у авто усиленная тонировка задней полусферы — такая же есть у Lada Xray. Надпись Lada появилась сзади машины, а на руль вклеена обновлённая эмблема Lada.

Как сообщало ИА REGNUM, АвтоВАЗ объявил о фейслифте Lada Largus в начале 2019 года. В технической части изменений не будет — останется вариант комплектации с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с., хотя возможны другие варианты.

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