Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM

Завод японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге выпустил за свою десятилетнюю историю 370 тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В 2019 году петербургскому заводу Nissan исполняется 10 лет. С самого начала производства на нём выполняется выпуск продукции по полному циклу, куда входит сварка, окраска и сборка кузовов авто. На первом этапе инвестиции японской компании составили около 200 млн долларов, а в 2014 году в предприятие было вложено ещё 167 млн евро. Эти инвестиции пошли на расширение производственных мощностей завода.

На производстве Nissan в Санкт-Петербурге работают на сегодняшний день 2000 человек. При этом ежегодно завод может выпускать до 100 тыс. авто. Завод японской марки производит кроссоверы X-Trail, Qashqai и Murano. За 2018 году на предприятии было произведено 56 525 автомобилей.

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