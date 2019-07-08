Москва, , 11:12 — REGNUM

Продажи внедорожника совместного предприятия американской корпорации General Motors и российского ПАО «АвтоВАЗ» Chevrolet Niva за первое полугодие 2019 года упали на 26%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за период с января по июнь 2019 года было реализовано 10 549 автомобилей Chevrolet Niva. Сообщается, что по итогам отчётного периода внедорожник вошел в топ-25 самых продаваемых автомобилей российского авторынка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня GM-АвтоВАЗ представил обновлённый внедорожник Chevrolet Niva. Рестайлинговая версия «Нивы» получила доработанное программное обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства машины.

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