Москва, , 10:55 — REGNUM

Компания «Джак автомобиль» (официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя JAC Motors) анонсировала стоимость нового пикапа JAC T6, который поступит в продажу 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

В начальная комплектация Intermediate JAC T6 идёт с чёрным тканевым салоном и аудиосистемой с проигрывателем CD и четырьмя динамиками. Стоимость пикапа с бензиновым мотором на 2 литра и мощностью 177 л. с. составит 1 млн 299 тыс. рублей. Цена авто с дизелем того же объёма и мощностью 136 л. с. будет 1 млн 399 тыс. рублей.

На российском рынке JAC T6 будет предложен только с приводом 4×4. Все комплектации идут с электроприводами зеркал и стеклоподъемников, кондиционером, регулируемым по высоте мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой, сиденьем водителя с механической регулировкой в шести направлениях.

В комплектации Full Extra пикап комплектуется кожаной отделкой салона, мультимедийной системой типа MP5 с сенсорным экраном, шестью динамиками и функцией Bluetooth. Кроме того, у авто появится камера заднего вида и система бесключевого доступа. Цена на пика с бензиновым мотором составит 1 млн 399 тыс. рублей, а с дизельным — 1 млн 499 тыс. рублей.

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