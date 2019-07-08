Москва, , 10:15 — REGNUM

Составлен рейтинг самых популярных машин в России стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей. Об этом 8 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным автомобилем в России стоимостью от 800 тыс. до одного млн рублей стал автомобиль южнокорейского производителя KIA Rio. За первое полугодие 2019 года на российском авторынке было реализовано 47 431 модель Rio. Средняя стоимость этого авто — 939 тысяч рублей.

Вторую строчку занял Hyundai Solaris с показателем 30 710 экземпляров со средней ценой в 897 тысяч рублей.

На третьем месте немецкий седан Volkswagen Polo. За период с января по июнь было реализовано 27 810 единиц Polo. Причём его средневзвешенная цена составила 848 тысяч рублей.

Четвертое и пятое места заняли соответственно французский кроссовер Renault Duster (18 713 ед., цена — 995 тысяч рублей) и лифтбек чешского автопроизводителя Skoda Rapid (16 978 ед., цена — 952 тысячи рублей).

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