Москва, , 09:55 — REGNUM

Российские дилеры KIA в июне 2019 года продали юридическим лицам на 29% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Всего корпоративные продажи южнокорейской компании в России в июне составили 3146 единиц, что составляет 16% от всех проданных за отчетный период машин. Всего за первое полугодие 2019 года было продано юридическим лица 14 905 автомобилей KIA, что на 7% выше прошлогоднего результата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в России было продано 19 343 машин южнокорейской марки, что на 3% меньше, чем годом ранее. За период с января по июнь 2019 года в России было реализовано 111 604 машины KIA.

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