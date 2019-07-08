Москва, , 09:33 — REGNUM

За период с января по май 2019 года в России самое большое количество новых автобусов было реализовано в Москве. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, в России за первые пять месяцев 2019 года было реализовано 5100 автобусов, что на 3,1% меньше, чем год назад.

Всего в российской столице за отчётный период было продано 746 новых автобусов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте — Краснодарский край. Там было реализовано 337 автобусов, что в 3,2 раза выше показателя годичной давности.

Третье место занимает Подмосковье, где было продано 266 экземпляров автобусов. Сообщается, что Московской области было отмечено самое большое падение продаж — 60,5%.

Далее идут: Кемеровская область (176 ед.), Пермский край (168 ед.), Санкт-Петербург (148 ед.) и с таким же количеством Томская область.

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