Москва, , 09:06 — REGNUM

За период с января по май 2019 года самое большое количество автомобилей сегмента Luxury с пробегом было продано в Москве. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В российской столице за отчетный период было реализовано 320 экземпляров люксовых машин с пробегом. Второе место — у Подмосковья. Там было перепродано 98 экземпляров. На Москву и область в целом пришлось 57% продаж подержанных люксовых авто.

На третьем месте Санкт-Петербург, где за первые пять месяцев 2019 года было перепродано 70 автомобилей сегмента Luxury.

Далее следуют: Краснодарский край (33 шт.), Чечня (17 шт.), Воронежская (14 шт.) и Нижегородская (10 шт.) области.

В остальных регионах России за отчётный период было перепродано менее 10 люксовых авто.

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