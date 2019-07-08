Москва, , 08:56 — REGNUM

Объём вторичного рынка люксовых автомобилей по итогам первых пяти месяцев 2019 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за период с января по май 2019 года было перепродано 739 люксовых авто. В прошлом году этот показатель составлял 689 экземпляров.

Самой большой популярностью в России среди всех автомобилей сегмента Luxury с пробегом пользуются модели Bentley. На их долю приходится 36% от общего объема авторынка таких авто. За отчётный период было перепродано 267 экземпляров люксовых машин британского автопроизводителя.

Вторую строчку занимает модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. Эта модель немецкой компании не на много отстает от лидера этого сегмента. За отчетный период было перепродано 255 авто.

На третьем месте — Maserati. Показатель перепродаж которых составляет 95 авто.

Далее следуют автомобили марок: Rolls-Royce (62 шт.), Lamborghini (27 шт.), Ferrari (27 шт.) и Aston Martin (6 шт.).

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