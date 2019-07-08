Москва, , 08:28 — REGNUM

На российском авторынке с 1 июля появилась новая комплектация Luxe+ южнокорейского кроссовера KIA Sportage. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Интерьер кроссовера Kia Sportage (cc) Milhouse35

Начальная стоимость Sportage в комплектации Luxe+ составляет 1 724 900 рублей. Под капотом этой машины бензиновый двигатель 2.0 MPI. Эта модель авто идет с передним приводом.

Также для этой комплектации будет доступен вариант KIA Sportage с мотором 2.0 MPI и приводом 4×4. Его стоимость составит 1 804 900 рублей, а с дизельным двигателем 2.4 GDI — 1 914 900 рублей.

Сообщается, что новая комплектация составлена на основании опроса мнений и пожеланий российских покупателей.

Дополнительно к версии Luxe в новую комплектацию войдут светодиодные основные фонари, которые отличаются большей яркостью и более длительным сроком службы. Кроме того, эта версия включает в себя систему бесключевого доступа с «интеллектуальным» ключом Smart Key. В ходе опроса предпочтений клиентов данные опции были названы в числе наиболее желанных.

Читайте также: Компании Hyundai и KIA увеличили объем продаж в США