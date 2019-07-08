Москва, , 07:53 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года самый большой объём авторынка новых грузовых автомобилей наблюдался в Подмосковье. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего за отчетный период в Московской области было реализовано 2 786 грузовиков, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте — Москва, где было продано 2009 грузовых авто. В столице отмечено падение объёма рынка новых грузовиков в 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Третье место в рейтинге занял Ханты-Мансийский АО. Там с января по май 2019 года было куплено 1400 экземпляров грузовиков, что на 7,1% больше продаж годичной давности.

Четвёртое и пятое места заняли Татария (1 386 ед.; — 17,8%) и Нижегородская область (1 135 ед.; +5,2%) соответственно.

Всего за отчетный период в России было реализовано 29,6 тыс. грузовых автомобилей, что на 5,1% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

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