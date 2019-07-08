Москва, , 07:32 — REGNUM

По итогам июня 2019 года самой популярной моделью японской компании Toyota стал седан Camry. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За июнь было реализовано 3002 седана Camry, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. Вторую строчку занял кроссовер RAV4. Продажи этой модели на 11% в июне 2019 года, по сравнению с годом ранее. Они составили 2620 проданных авто.

В июне 2019 года было продано 8548 моделей Toyota, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие 2019 года было реализовано 46 502 авто японского автопроизводителя. В итоге Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России. Рыночная доля бренда, по данным ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составила 5,6%. В то время как в прошлом году этот показатель составлял 5,5%.

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