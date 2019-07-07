Куру, Франция, , 22:48 — REGNUM

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником Объединённых Арабских Эмиратов вновь отложен из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace, являющаяся оператором космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как уточняется, намеченный на 7 июля запуск решено отложить «из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром».

Новая дата запуска пока не назвается, компания обещает объявить её позднее.

Отметим, что запуск ракеты, первоначально запланированный на 5 июля, переносится уже второй раз по причине непогоды.

Лёгкая ракета-носитель Vega должна вывести на орбиту военный разведывательный аппарат Falcon Eye FE1 в рамках контракта с ОАЭ. Разработкой аппарата занимались компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Запуск ракеты Vega должен стать уже 15-м по счёту.

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