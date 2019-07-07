Москва, , 10:46 — REGNUM

Доля потенциально опасных сайтов в домене .ru сократилось по итогам 2018 года. Об этом свидетельствует отчёт компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Интернет-шифрование (cc) Yuri Samoilov

Согласно отчёту, в 2018 году общее число интернет-ресурсов, содержащих вредоносное программное обеспечение, выросло на 46%. В Рунете (русскоязычном интернете) доля таких сайтов составила 20%, тогда как в 2017 году она достигала почти 50%.

Отмечается, что для регистрации вредоносных сайтов злоумышленники стали чаще выбирать зону .com, а также новые домены верхнего уровня, такие как. online, .website и.space.

Самым распространённым типом интернет-мошенничества в 2018 году стал фишинг — массовая рассылка электронных писем, содержащих ссылки на вредоносные ресурсы с целью получения конфиденциальных данных. Так, Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB за год приостановил деятельность 4494 фишинговых сайтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня на международном конгрессе по кибербезопасности премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2019 году потери мировой экономики от кибератак могут составить до $2,5 трлн.

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