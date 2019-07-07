Вашингтон, , 09:45 — REGNUM

Акции американской компании-разработчика видеоигр Electronic Arts по итогам недели упали на 5% на фоне неудачного запуска второго сезона игры Apex Legends. Об этом сообщает CNBC.

Electronic Arts выпустила свою игру в жанре Battle Royale 4 февраля 2019 года. Apex Legends стала быстро набирать популярность — для привлечения 10 млн игроков потребовалось всего 3 дня. Однако второй сезон Apex Legends, начавшийся 2 июля, оказался не таким удачным. Так, 3 июля за этой игрой на стриминговой платформе Twitch наблюдало 45 тыс. зрителей, тогда как в марте этот показатель составлял около 100 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам торгов 8 февраля, вскоре после удачного запуска Apex Legends, акции Electronic Arts выросли на 16%.

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