Токио, , 08:59 — REGNUM

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota совместно с другой японской компанией — Sharp начала дорожные испытания гибридного автомобиля с улучшенной солнечной батареей. Об этом сообщает пресс-служба Toyota.

В настоящее время Toyota устанавливает на крыши серийных гибридных автомобилей Prius PHV солнечные панели, которые за день генерируют количество электроэнергии, позволяющее проехать дополнительные 6,1 км. Совместно с японским производителем электроники Sharp специалистам Toyota удалось существенно улучшить эту технологию.

В июле Toyota начала испытания модели Prius PHV, оснащённой улучшенными солнечными батареями, которые позволят проезжать без подзарядки дополнительные 44,5 км в день. Специалистам удалось нарастить мощность солнечной батареи за счёт повышения КПД преобразования солнечной энергии в электроэнергию с 22,5% до 34%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле автопроизводители из Германии и США — Volkswagen AG и Ford договорились о сотрудничестве в сфере технологий, связанных с электромобилями и системами беспилотного вождения.

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