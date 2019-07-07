Токио, , 08:34 — REGNUM

Японская компания Sony разрабатывает гибкий смартфон, призванный составить конкуренцию подобным моделям компаний Samsung и Huawei. Об этом сообщает эксперт Max J. на своей странице в социальной сети Twitter.

Sony (cc) Steve Maw

Согласно представленной информации, гибкий смартфон от Sony в настоящее время находится на стадии тестирования. Отмечается, что прототипы смартфона оснащены процессором SM7250 SoC, однако серийные модели получат процессор Snapdragon 855 SoC и модем X50 от американской компании Qualcomm. Гибкие экраны будет поставлять южнокорейская компания LG.

Сообщается, что старт продаж запланирован на конец 2019 или начало 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайская компания Huawei планировала начать продажи смартфона с гибким экраном Mate X в июне, однако перенесла запуск продаж на сентябрь в связи с необходимостью проведения дополнительных тестов.

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