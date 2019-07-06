Оренбург, , 16:59 — REGNUM

При аварийном приземлении в Тихом океане экипаж космического корабля «Федерация» может погибнуть, так как в этом регионе у Российской Федерации нет высокоскоростных спасательных судов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил на VIII Международном молодежном форуме «Инженеры будущего» в Оренбургской области начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.

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По его словам, в акваторию Тихого океана ракета-носитель попадет в случае аварии после запуска с космодрома «Восточный» .

«У нас (Российской Федерации) нет никаких высокоскоростных судов принадлежащих Военно-морскому флоту (ВМФ) или гражданскому флоту», — сказал он.

По его словам, аварийно-спасательные силы потеряют несколько суток, прежде чем доберутся до места аварийной посадки экипажа.

18 мая директор НИИ пищеконцентратной промышленности Виктор Добровольский рассказал РИА Новости, что в научно-исследовательском институте пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии составили рацион для экипажей разрабатываемого космического корабля «Федерация».