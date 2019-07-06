Вашингтон, , 15:47 — REGNUM

Совокупные расходы на приложения и игры в магазинах приложений для мобильных устройств App Store и Google Play за первую половину года составили $39,7 млрд. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Sensor Tower, опубликованный на сайте организации.

Согласно отчёту, в первой половине 2019 года потребительские расходы в магазинах мобильных приложений выросли на 15,4% в годовом исчислении. Пользователи iOS-устройств потратили на приложения $25,5 млрд, пользователи Android-устройств — $14,2 млрд.

Среди неигровых приложений самыми кассовыми стали Tinder, Netflix и Tencent Video, на которые потратили $497 млн, $399 млн и $278 млн соответственно.

Самыми доходными видеоиграми для мобильных устройств стали Honor of Kings ($728 млн), Grande Order ($628 млн) и Monster Strike ($566 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне специалисты компании Positive Technologies, специализирующейся на интернет-безопасности, установили, что 43% приложений в Google Play и 35% приложений в App Store подвержены критическим уязвимостям.