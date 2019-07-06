Красноярск, , 14:00 — REGNUM

Госкорпорация «Роскосмос» рассчитывает нарастить количество заказов на коммерческие запуски от африканских государств, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 6 июля во время посещения Красноярского машиностроительного завода. Об этом сообщает ТАСС.

Рогозин рассказал, что государства Африки проявляют большой интерес к космическим технологиям. Однако на этом рынке наблюдается высокая конкуренция — за заказы борются США, Евросоюз и Китай. Преимуществом отечественных аэрокосмических предприятий может стать удачный опыт сотрудничества, включая запуск египетского спутника EgyptSat-A, проведённый в феврале 2019 года.

«После успеха нашей миссии с египтянами мы надеемся, что получим дополнительные заказы. У нас хорошая технология, она показала свою живучесть», — сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что в настоящее время предприятия госкорпорации создают космический аппарат «АнгоСат-2», который будет запущен в интересах Анголы взамен спутника «АнгоСат-1», потерявшего связь с наземными центрами вскоре после вывода на орбиту в декабре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2019 года с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с египетским спутником Egyptsat-A. СМИ сообщили о возникновении нештатной ситуации при этом запуске, однако в Роскосмосе опровергли эту информацию.