Пекин, , 13:27 — REGNUM

Первые смартфоны, поддерживающие мобильную связь пятого поколения (5G), дешевле $300 появятся во второй половине 2020 года. Об этом сообщает газета Digi Times со ссылкой на представителя китайской телекоммуникационной компании China Mobile.

По данным издания, в третьем квартале 2019 года продажи смартфонов с поддержкой 5G запустит большинство китайских компаний, включая Xiaomi, Oppo и Vivo. Ожидается, что до конца года стоимость таких устройств не опустится ниже $725.

Прогнозируется, что цены на 5G-смартфоны начнут снижаться в 2020 году. В течение большей части года такие устройства будут стоить около $435, а к концу года стоимость снизится до $290.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне представители совместного предприятия Ericsson-LG выпустили отчёт, согласно которому к 2024 году число людей, использующих устройства с поддержкой 5G, достигнет 1,9 млрд человек.

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