Вашингтон, 6 июля 2019, 13:27 — REGNUM
Немецкий концерн Volkswagen AG и американская компания Ford достигли соглашения по вопросу о совместной разработке некоторых автомобильных технологий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
По данным издания, автопроизводители из Германии и США договорились о сотрудничестве в сфере технологий, связанных с электромобилями и системами автономного вождения. В частности, специалисты Ford получат доступ к модульной платформе для электромобилей MEB, разработанной Volkswagen Group и ее дочерними компаниями.
Ожидается, что решение о расширении технологического сотрудничества будет утверждено 11 июля на заседании наблюдательного совета Volkswagen.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля Немецкие автомобилестроительные компании BMW и Daimler договорились о совместной разработке технологий автономного вождения.
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