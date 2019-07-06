Вашингтон, , 13:27 — REGNUM

Немецкий концерн Volkswagen AG и американская компания Ford достигли соглашения по вопросу о совместной разработке некоторых автомобильных технологий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

По данным издания, автопроизводители из Германии и США договорились о сотрудничестве в сфере технологий, связанных с электромобилями и системами автономного вождения. В частности, специалисты Ford получат доступ к модульной платформе для электромобилей MEB, разработанной Volkswagen Group и ее дочерними компаниями.

Ожидается, что решение о расширении технологического сотрудничества будет утверждено 11 июля на заседании наблюдательного совета Volkswagen.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля Немецкие автомобилестроительные компании BMW и Daimler договорились о совместной разработке технологий автономного вождения.

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