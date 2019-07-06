Вашингтон, , 11:44 — REGNUM

Американская компания Amazon запросила у федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на развертывание спутниковой группировки для предоставления услуг по доступу к сети интернет. Об этом сообщает Bloomberg.

Орбитальная группировка Amazon, получившая название Kuiper, будет обеспечивать широкополосный доступ в сеть интернет с помощью спутниковой связи. В запросе, направленном в FCC, сообщается, что компания планирует запустить 3236 космических аппаратов, которые будут выведены на орбиту высотой от 590 до 630 километров. В заявке отмечается, что система Kuiper позволит подключаться к сети интернет из любой точки Земли, что позволит обеспечить доступом к глобальной сети труднодоступные районы, а также откроет перспективу услуг мобильной связи для морских судов.

Отметим, подобные проекты спутниковых группировок для предоставления услуг по подключению к сети интернет разрабатывают ещё несколько организаций, включая компании OneWeb и SpaceX, а также российскую госкорпорацию «Роскосмос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая компания SpaceX запустила первые 60 спутников проекта по глобальному доступу в интернет Starlink.

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