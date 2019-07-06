Пекин, , 10:55 — REGNUM

Японский производителей консолей для видеоигр перемещает часть линий по производству приставок Switch во Вьетнам для минимизации потерь от торговой войны между Китаем и США. Об этом сообщает газета Digi Times со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, сборка консолей для Nintendo во Вьетнаме будет производиться на заводах другой японской компании — Hosiden. При этом большая часть приставок Switch (до 90%) по-прежнему будет собираться в Китае. Игровые консоли, собираемые на новых линиях во Вьетнаме, будут экспортироваться в США.

Отмечается, что перенос производства связан с возможным включением игровых приставок в категорию товаров, облагаемых повышенными пошлинами при поставках из Китая в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне производители консолей Microsoft, Sony и Nintendo подали в торговое представительство США совместную просьбу об исключении игровых приставок из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами при экспорте из Китая в США.

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