Москва, , 15:51 — REGNUM

В текущем месяце Россия планирует осуществить семь космических пусков. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Читайте также: В 2019 году количество пусков ракет Роскосмоса увеличится вдвое — СМИ

Он уточнил, что один пилотируемый пуск состоится 20 июля на Байконуре, 31 июля будет запущен транспортный корабль, остальные пуски будут произведены с космодрома «Плесецк». Всего семь пусков.

«Мы в этом месяце должны провести такое количество пусков, которое мы провели за все полгода, чтобы нарастить показатель, намного превышающий показатель прошлого года», — заявил глава госкорпорации.

Также по теме: Запущенные с космодрома «Восточный» спутники МГУ вышли на связь

Рогозин добавил, что в 2020 году с космодрома «Восточный» будут проведены около шести пусков ракет.

«Мы планируем сюда переводить коммерческие и государственные пуски. В целом в следующем году от четырех до шести пусков мы планируем на «Восточном» провести», — приводит ТАСС слова главы Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз 2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» 5 июля в 08:41. Она доставила в околоземное пространство 32 спутника из России, Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии, а также космический аппарат «Метеор-М» № 2−2, который входит в состав космического комплекса «Метеор-3М».

Добавим, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что по количеству пусков в 2018 году Россия заняла третье место, уступив Китаю и США. В 2019 году, по его словам, планируется увеличение пусковой кампании. Предполагается, что в текущем году будут осуществлены 45 пусков ракет, произведённых на предприятиях госкорпорации «Роскосмос».

Читайте ранее в этом сюжете: С космодрома «Восточный» теперь можно осуществлять пуски к МКС