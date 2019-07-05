Москва, , 15:27 — REGNUM

Спутники Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, выведенные на орбиту ракетой-носителём «Союз 2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный», успешно вышли на связь с Землей. Об этом сегодня, 5 июля, заявили в пресс-службе вуза.

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«Все три спутника вышли на связь с Землей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что сигналы с них были приняты наземной станцией в Калуге.

В вузе уточнили, что в космос были запущены три космических аппарата российских университетов: малый космический аппарат «Сократ» от НИИЯФ МГУ; «АмурСат», созданный совместно Амурским государственным университетом и специалистами МГУ; а также «ВДНХ-80» — совместная разработка НИИЯФ МГУ и ВДНХ.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз 2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» 5 июля в 08:41. Она доставила в околоземное пространство 32 спутника из России, Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии, а также космический аппарат «Метеор-М» № 2−2, который входит в состав космического комплекса «Метеор-3М».

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Напомним, в октябре 2018 года российские специалисты из Научно-исследовательского института ядерной физики при МГУ сообщили о разработке спутника для наблюдения за полярным сиянием. Учёные планировали, что он будет запущен с космодрома «Восточный» в 2019 года. Отмечалось, летательный аппарат оборудован современным оптическим спектрометром.

Разработкой этого проекта ученые из МГУ занимались вместе с немецкой командой German Orbital Systems. Всего проект предусматривал запуск трёх спутников, которые будут находиться на разной высоте. Аппарат позволит фиксировать кратковременные вспышки электромагнитного излучения, которые возникают в ионосфере, рассказали учёные.