Москва, 5 июля 2019, 15:23 — REGNUM
Российская компания КамАЗ и правительство Москвы подписали соглашение о реализации проекта по созданию производства электрокомпонентов для электробусов и их сборки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Соглашение было подписано генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Согласно этому документу, в российской столице должен открыться инженерно-производственный центр, в котором будет вестись разработка и выпуск электрокомпонентов, а также сборка электробусов.
Кроме того, сообщается, что на его территории будет находиться Центр компетенций, «который займется разработкой и развитием пассажирского электротранспорта и электронной/электросиловой архитектуры». На базе этого центра будут развиваться проекты по продвижению экологически чистого пассажирского транспорта.
«В ближайшее время мы планируем получить сертификат ЕС, что позволит вывести электробус на европейский рынок», — отметил гендиректор КамАЗа.
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