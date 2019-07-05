Москва, , 15:23 — REGNUM

Российская компания КамАЗ и правительство Москвы подписали соглашение о реализации проекта по созданию производства электрокомпонентов для электробусов и их сборки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соглашение было подписано генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Согласно этому документу, в российской столице должен открыться инженерно-производственный центр, в котором будет вестись разработка и выпуск электрокомпонентов, а также сборка электробусов.

Кроме того, сообщается, что на его территории будет находиться Центр компетенций, «который займется разработкой и развитием пассажирского электротранспорта и электронной/электросиловой архитектуры». На базе этого центра будут развиваться проекты по продвижению экологически чистого пассажирского транспорта.

«В ближайшее время мы планируем получить сертификат ЕС, что позволит вывести электробус на европейский рынок», — отметил гендиректор КамАЗа.

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