Берлин, , 15:01 — REGNUM

Немецкая компания BMW выпустила пикап, сделанный на базе кроссовера X7. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба компании.

Пикап будет длиннее кроссовера на 10 см. При этом длина погрузочной площадки модернизированного X7 будет равна 1400 мм с закрытым бортом и 2000 мм — с открытым. Сообщается также, что при изготовлении верха кабины, дверей и крышки грузовой платформы использовались легкие композитные материалы.

Под капотом пикапа установлен турбированный бензиновый двигатель, мощность которого составляет 340 л. с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9 литров на 100 км пути.

Специалисты компании почти год трудились над созданием этой модели. Однако серийного выпуска пикапа не предполагается.

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