Москва, , 14:28 — REGNUM

Продажи микроавтобусов японской компании Toyota Hiace нового поколения начались в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фургон произведен на модернизированной платформе, которая повышает безопасность и надежность автомобиля. Его длина будет составлять 5915 мм, а колесная база — 3860 мм. За счёт увеличения внутреннего пространства салона в микроавтобус могут поместиться 13 пассажиров вместо 12, как это было до модернизации.

Кроме того, у новинки будут светодиодные дневные ходовые огни, климат-контроль, мультифункциональный руль, цветной многофункциональный дисплей на приборной панели, система курсовой устойчивости, усилитель экстренного торможения и система распределения тормозных усилий.

Под капотом Toyota Hiace будет турбированный дизельный мотор на 2,8 литра с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Цена новинки будет от 3 043 000 рублей.

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