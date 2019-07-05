Берлин, 5 июля 2019, 14:08 — REGNUM
Немецкие автомобилестроительные компании BMW и Daimler совместно займутся разработкой технологий автоматизированного вождения. Об этом сообщает Reuters.
Для этой работы подключатся 1200 специалистов компаний. Причём обе компании будут внедрять технологии в своих автомобилях независимо друг от друга. Два автопроизводителя впервые объявили о своих планах объединить усилия в области технологии автоматизированного вождения в феврале 2019 года. Тогда обсуждалась возможность расширения партнерства.
Представители BMW и Daimler 4 июля сообщили, что заключили соглашение и ожидают, что технология автономного вождения будет массово внедрена начиная с 2024 года.
Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие японские автопроизводители объединяются для того, чтобы совместно разрабатывать беспилотные системы.