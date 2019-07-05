Лондон, , 13:40 — REGNUM

На Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) был представлен суперкар P72 возрождённой итальянской компании De Tomaso. Об этом сообщает Autocar.

Никаких технических подробностей о новинке нет. Известно только, что шасси суперкара сделано из карбона, а также то, что под капотом у него может быть бензиновый турбированный двигатель V8 с механической коробкой передач.

Суперкар De Tomaso P72 выйдет лимитированным тиражом в 72 экземпляра. Его стоимость будет €750 000 (53,7 млн рублей).

De Tomaso была основана предпринимателем аргентинского происхождения Алехандро де Томазо в 1959 году. В 2004 году компания официально прекратила выпуск автомобилей. В 2014 году компанию купил китайский холдинг Consolidated Ideal TeamVenture.

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