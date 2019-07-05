Токио, , 13:07 — REGNUM

Японская компания Toyota будет поставлять компоненты для водородных топливных элементов китайским компаниям FAW и Higer Bus. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Toyota совместно с компаниями Honda, южнокорейской Hyundai и немецкой Daimler AG пытается продвигать технологии водородных топливных элементов уже почти два десятилетия. Сотрудничество с китайскими компаниями часть плана по внедрению этих технологий, поскольку для снижения их стоимости и создания инфраструктуры нужно большие инвестиции.

«Toyota надеется на сотрудничество с большим количеством китайских компаний по производству коммерческих автомобилей», — говорится в заявлении компании.

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