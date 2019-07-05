Москва, , 12:09 — REGNUM

Продажи новых бизнес-седанов немецкого автопроизводителя Volkswagen Passat начнуться в России в конце 2019 года. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителя компании.

Volkswagen Passat Vw-favorit.ru

Как сообщается, для российского авторынка будут предложены две версии авто с бензиновыми двигателями на 2 литра мощностью 190 л. с. и на 1,4 литра мощностью 150 л. с. Также будет российскому покупателю будет предложено дизельное авто, объем двигателя которого составит 2 литра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Passat восьмого поколения немецкая компания представила в Гамбурге в феврале 2019 года.

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