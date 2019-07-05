Москва, , 11:13 — REGNUM

До конца сентября 2019 года на российском рынке появится обновлённый лифтбек чешского автопроизводителя Skoda Superb. Об этом сообщает RG со ссылкой на пресс-службу компании.

Автомобиль Skoda Superb Skoda-avto.ru

По поводу появления в России нового Skoda Octavia Scout, в пресс-службе чешской компании ничего определенного не сказали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Skoda представила обновлённый лифтбек Superb на чемпионате мира по хоккею в мае этого года. Салон универсала отличается особым внешний вид SCOUT. У авто также появилась новая металлическая отделка Tangerine Orange. Рестайлинг не затронул параметров машины. Вместо логотипа чешского автопроизводителя сзади у Superb на двери багажника появилась надпись Skoda.

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