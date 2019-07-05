Благовещенск, , 10:25 — REGNUM

Блоки отброшенной первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный», разыскивают на территории Зейского района Амурской области. Сообщение об успешном разделении ступеней опубликовано в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

Экспериментальный радарный комплекс, доставленный из Санкт-Петербурга, будет помогать специалистам в поисках упавших на землю блоков. Специальное оборудование способно распознать такие объекты в тайге.

Комплекс состоит из антенн, установленных на вертолёте, и программного обеспечения. В поисках задействованы восемь специалистов. Другая группа вывезет блоки первой ступени из района падения, передает ГТРК «Амур».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила на орбиту 33 космических аппарата, разработанных и построенных в России и других странах.

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