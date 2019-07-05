Москва, , 10:01 — REGNUM

Самым популярным автомобилем SUV-сегмента (спортивно-утилитарные авто) в России в июне 2019 года стал кроссовер южнокорейского производителя Hyundai Creta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за июнь 2019 года на российском рынке было продано 5955 экземпляров Hyundai Creta, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Вторую строчку занимает французский внедорожник Renault Duster. В июне было реализовано 3547 моделей этого авто. Продажи этих внедорожников упали на 11% по сравнению с годом ранее.

Третье место — у немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan. Его выбрали 3234 покупателя в России в июне 2019 года. Показатели продаж этой модели выросли за отчетный период на 23%.

Четвертое и пятое места заняли Renault Kaptur (2649 шт., — 1%) и Toyota RAV4 (2620 шт., +11%).

Далее следуют: KIA Sportage (2367 шт., — 20%), Lada 4×4 (2273 шт., — 15%), Nissan Qashqai (2077 шт., — 6%), Skoda Kodiaq (1996 шт., +54%) и Hyundai Tucson (1958 шт., — 15%).

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